"Made in Chelsea"-Star Jamie Laing hat Freundin geheiratet!

Jamie Laing (34) ist nun unter der Haube! Der Brite wirkte von 2011 bis 2021 in der UK-Reality-TV-Show "Made in Chelsea" mit. In dem Format spielte er den besten Freund von Spencer Matthews (34). Inzwischen hat der Blondschopf sich als Investor, Podcaster und auch als Influencer einen Namen gemacht. Auch privat könnte es für ihn nicht besser laufen: Seit 2019 ist er mit seiner Partnerin Sophie Habboo glücklich – zwei Jahre später verlobten sie sich. Nun haben sich die beiden vor den Traualtar gewagt!

Die beiden Turteltauben haben sich am Freitag in Chelsea das Jawort gegeben. Das berichtete unter anderem The Standard. Die Braut strahlte in einer wunderschönen Robe der Designerin Vivienne Westwood (✝81). Ihr Liebster machte in einem lässigen Smoking eine gute Figur. Am 19. Mai wollen die frisch Angetrauten im engsten Kreise ihrer Familie und Freunde noch eine zweite Zeremonie in Sevilla abhalten.

Die Produzenten von "Made in Chelsea" hatten Jamie und Sophie vor einigen Monaten gefragt, ob sie ihre Hochzeitsvorbereitungen und ihren großen Tag in einem Reality-TV-Spezial festhalten wollen. Doch darauf hatten die beiden keine Lust. "Ich habe so lange Reality-Shows gemacht und es ist hart für die Seele", hatte der 34-Jährige gegenüber MailOnline erklärt.

Sophie Habbo und Jamie Laing im April 2023

Jamie Laing und Sophie Habboo

Jamie Laing, Schauspieler

