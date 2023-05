Nach Monaten: Paola Maria hat Ex Sascha wieder getroffen

Paola Maria (29) hat einen wichtigen Schritt hinter sich. Die Influencerin gab Anfang vergangenen Jahres die Trennung von ihrem Mann Sascha Koslowski (36) bekannt. Um die zwei gemeinsamen Söhne kümmert sie sich die meiste Zeit – hin und wieder sind sie aber auch bei ihrem Papa. Die vergangenen Monate hatten sie aber wohl wenig Kontakt. Denn Paola erzählt nun, dass sie das erste Mal nach vielen Monaten ihren Ex getroffen hat.

In ihrer Instagram-Story gibt die YouTuberin zu, dass die letzten Tage sehr aufwühlend für sie waren. "Das lag daran, dass ich nach einigen Monaten mich mit Sascha wieder getroffen habe, weil wir einige Sachen zu unserer Scheidung unterschrieben haben. Es war so komisch, ihn wiederzusehen", erklärt Paola. Nun fühle sie sich sehr erleichtert, dass sie die Sachen für die Scheidung geregelt haben. Eine Last falle von ihren Schultern.

Gleichzeitig gehe es der Zweifachmama damit aber auch nicht unbedingt gut. "Ich habe mich so danach gesehnt, diesen Schlussstrich zu haben, und als ich den dann hatte und diesen kurzen Moment von Erleichterung gespürt habe, wurde mir dann aber bewusst: 'Wie wird die Zukunft aussehen?'", führt sie aus. Sie frage sich, ob mit Sascha alles harmonisch bleiben wird und sie die Erziehung der beiden Kinder zusammen hinkriegen werden.

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTuber

Instagram / paola Paola Maria im Juli 2022

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

