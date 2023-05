Paola Maria hat mit Ex Sascha keinen Frieden geschlossen

Zwischen Paola Maria (29) und Sascha Koslowski (36) herrscht offenbar immer noch Eiszeit. Die YouTuber hatten sich Anfang 2022 nach neun Jahren Beziehung getrennt. Die zweifachen Eltern hätten sich immer mehr distanziert und kaum noch miteinander gesprochen. Sie teilten schließlich sogar heftig gegeneinander aus. Ganz beruhigt hat sich die Lage wohl noch nicht: Paola und Sascha haben sich nicht zu hundert Prozent wieder versöhnt.

Im Promiflash-Interview beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln erzählte die Influencerin, dass es eine Lüge wäre, wenn sie sagen würde, sie hätte komplett Frieden mit Sascha geschlossen: "Natürlich gibt es Dinge aus der Vergangenheit, die mich verletzt haben, die ich versuche, zu verzeihen und mir wirklich Mühe gebe, die zu verzeihen. Ich weiß, dass Verzeihen der richtige Weg ist, aber so was braucht Zeit." Die Zeit rund um die Trennung sei sehr turbulent gewesen. "Aber ich habe diese Zeit überstanden und ich glaube, an solchen Zeiten wächst man nur", zeigt sich die 29-Jährige dennoch optimistisch.

Paola und Sascha seien nicht die engsten Freunde – der Kontakt bestehe hauptsächlich für ihre Kinder. Dennoch betonte die Unternehmerin, dass sie ihm nur das Beste wünsche: "Er ist der Papa meiner Kinder. Er wird immer der Papa meiner Kinder sein und ich werde für meine Jungs immer den bestmöglichen Weg versuchen zu gehen, um mit ihm den Frieden zu haben."

ActionPress Paola Maria im Mai 2023 in Köln

Getty Images Paola Maria, Influencerin

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

