Voller Stolz: P. Diddys Tochter hat endlich "Papa" gesagt!

P. Diddy (53) könnte wohl kaum glücklicher sein! In den vergangenen Jahren bekam der Rapper von drei verschiedenen Frauen sechs Kinder. Vor etwa einem halben Jahr verkündete P. Diddy dann voller Stolz, dass er zum siebten Mal Papa geworden ist – wer die Mutter der kleinen Love ist, ist bis heute nicht bekannt. Allerdings wird vermutet, dass es sich um die 28-jährige Dana Tran handelt. Nun durften die Eltern einen neuen Meilenstein feiern: P. Diddys kleine Tochter hat ihr erstes Wort gesagt!

Auf Instagram teilte der 53-Jährige die freudigen News mit seinen Fans: "Wir haben gewettet! Würde es zuerst Mama oder Papa sein?", verrät P. Diddy in einer Story. In einer weiteren Sequenz hört man, wie die kleine Love dann das Wort "Papa" vor sich hin brabbelt, während sie wohl mit ihrer Mutter spielt. Voller Freude wirft der Musiker in einer weiteren Story die Arme nach oben und strahlt überglücklich in die Kamera.

Wie sehr P. Diddy seine Rasselbande liebt, machte er erst vor wenigen Wochen deutlich: Auf der Social-Media-Plattform teilte er ein Bild von seinen Kids! "Das ist alles, was zählt", schrieb P. Diddy voller Stolz zu dem Schnappschuss, auf dem alle glücklich in die Kamera lächeln. "Ich liebe das Bild und wie sehr ihr die Familie und die gemeinsame Zeit schätzt!", reagierte daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Kindern

Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy und seine Kinder im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de