Ist diese Frau etwa die Mutter von P. Diddys siebtem Kind?

Mit wem hat P. Diddy (53) den neusten Familienzuwachs zur Welt gebracht? Am vergangenen Wochenende überraschte der Rapper seine Community mit freudigen Neuigkeiten: Im Netz gab er bekannt, dass er zum siebten Mal Vater geworden sei. Der gebürtige New Yorker durfte sich über eine Tochter freuen, die den Namen Love Sean Combs trägt. Wer die Mutter ist, verriet der Musiker allerdings nicht. Medienberichten zufolge soll Dana Tran Diddy ein weiteres Kind geschenkt haben.

Wie TMZ nun berichtete, könnte die Geburtsurkunde des kleinen Mädchens Aufschluss über seine Elternteile geben. So ist dem Dokument zu entnehmen, dass Love Sean Combs am 15. Oktober in Newport Beach in Kalifornien das Licht der Welt erblickte. Während Diddy als Vater eingetragen ist, wird als Mutter Dana Tran aufgeführt. Laut Angaben der Boulevard-Seite soll Dana 28 Jahre alt sein, aus Südafrika stammen und in der Cybersicherheitsbranche arbeiten. Wann genau sich die beiden kennenlernten und wie ihr aktueller Beziehungsstatus ist, ist hingegen nicht bekannt. Auch dass Dana wirklich die Mutter ist, wurde bisher noch nicht bestätigt.

Am vergangenen Samstag hatte P. Diddy die Geburt seiner Tochter mit einem süßen Post öffentlich gemacht. "Ich fühle mich so gesegnet", hatte der stolze Vater auf Twitter geschrieben. Auch seine Mutter und seine anderen Kinder seien von dem neusten Familienmitglied einfach nur hin und weg.

Anzeige

Getty Images P. Diddy im November 2022

Anzeige

Getty Images P. Diddy im Mai 2022

Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de