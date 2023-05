Große Liebe: Flo zieht zu TV-Bauer Johannes ins Kinderzimmer

Die beiden haben sich gesucht und gefunden! Johannes war bei der diesjährigen fünften Staffel von Bauer sucht Frau International auf der Suche nach der großen Liebe. Und die scheint der Österreicher jetzt auch gefunden zu haben. Während der Hofwoche kam der Bauer seinem Auserwählen Flo schon etwas näher. Jetzt wagen die beiden auch den nächsten Schritt: Flo zieht bei Johannes ein!

Im großen Staffel-Finale besprechen die beiden, dass sie sich nach der Hofwoche wieder sehen möchten – und planen auch schon Johannes' Besuch in Flos Heimat. Doch dabei soll es nicht bleiben! "Florian zieht jetzt dann zu mir ins Zimmer ein", verrät der Pferdezüchter. Er freue sich schon auf die erste gemeinsame Nacht. Und auch der Modedesigner ist ganz aus dem Häuschen, wie er verrät: "Da merkt man schon, dass es einfach weiter geht zwischen uns und ich freue mich über den Einzug in seine heiligen Hallen."

Bei ihrem letzten Date der Folge führt der Bauer seinen Florian zu einer romantischen Kutschfahrt aus. Am Ende gesteht der Designer ihm sogar: "In mir wächst natürlich auch was, Gefühls-technisch." Und das beruht auch auf Gegenseitigkeit: "Ich muss schon sagen, ich bin sehr verliebt. Ich bin mega-happy darüber, jetzt meinen Florian zu haben und hoffe, dass wir eine tolle gemeinsame Zukunft haben", freut sich Bauer Johannes im Einzelinterview.

