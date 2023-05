Erster Kuss bei "Bauer sucht Frau International"-Johannes

Johannes geht auf Tuchfühlung! Bei Bauer sucht Frau International ist der Österreicher aktuell auf der Suche nach seiner großen Liebe. Für seinen Traummann hat der 26-Jährige klare Vorstellungen, wie er bereits im TV verriet: Vor allem Treue und Humor seien dem Single besonders wichtig. Ob er in Flo seinen Mr. Right gefunden hat? Johannes und sein auserwählter Hofherr kommen sich jetzt nämlich ziemlich nahe!

In der aktuellen Folge des beliebten TV-Formats nimmt sich Johannes Flo für ein Einzelgespräch beiseite, um schließlich entscheiden zu können, wen er bei sich auf dem Hof behalten möchte. Ebenso wie der Bayer ist auch Florian aus Baden-Würtemberg noch im Rennen. Dabei scheint Flo allerdings ordentlich gepunktet zu haben – immerhin entscheidet das Model nach einem Date mit seinen zwei Hofherren, dass Florian die Heimreise antreten muss. "Es hat mir in dem Moment natürlich schon wehgetan, dass mein Name gefallen ist, dass ich meine Koffer packen [...] muss", gesteht Florian. Doch das bedeutet auch: freie Bahn für Johannes und Flo!

"Im Whirlpool hoffe ich natürlich, dass wir uns ein bisschen näherkommen", plauderte Johannes im Einzelinterview aus, bevor er seinen Auserwählten mit einem Glas Sekt im hauseigenen Sprudelbad überrascht. Und tatsächlich: Nach liebevollen Berührungen kommt es im Whirlpool zum ersten Kuss zwischen den beiden! "Der Kuss war wunderschön", freut sich Johannes und auch Hofherr Flo ist guter Dinge: "Ich bin jetzt an einem Punkt, wo man sagt, man passt super zusammen und ich würde sagen: beide Daumen hoch!"

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

Anzeige

Instagram / johannes.hofing "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Johannes

Anzeige

Instagram / johannes.hofing Johannes, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

Anzeige

RTL Johannes, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de