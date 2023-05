Konnten Joko und Klaas 777 ProSieben-Mitarbeiter besiegen?

Es war das wohl aufwendigste Staffelfinale bei Joko & Klaas gegen ProSieben! Die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) treten in ihrer gleichnamigen Sendung gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. In der Regel müssen sich die beiden gegen zahlreiche Prominente in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen beweisen. Doch für die letzte Episode der Show mussten sie gegen 777 Mitarbeiter des Senders spielen. Konnten Joko und Klaas den Sender besiegen?

Nein, das konnten sie nicht! Das Programm lief zunächst wie folgt ab: Je nachdem, wie das Ergebnis ausfiel, verringerte sich nach jeder Runde die Anzahl ihrer Gegner – so mussten nach der ersten Partie 116 Angestellte das Feld räumen. Im zweiten Spiel "Berühren" griffen Joko und Klaas nach 94 Gegenständen, demnach mussten 94 der Belegschaft das Studio verlassen. Vor der finalen Challenge waren lediglich noch 49 Leute übrig, somit konnte das Duo stolze 728 Teilnehmer eliminieren!

Kurz vor dem Ende sah es für Joko und Klaas sehr gut aus, doch im Spiel "Dichter denken" stellte Steven Gätjen (50) mehrere Fragen – das Team, das mit seiner Antwort der Lösung am nächsten lag, sollte gewinnen. Mit fünf errungen Punkten ging das Finale und die Sendung an ProSieben. Als Strafe müssen Joko und Klaas die gesamte Belegschaft bekochen.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/ Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

