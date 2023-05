Knapp: Wer siegt heute bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Eine ganz schön spannende Show! Heute Abend traten Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) wieder gegen ihren Arbeitgeber an, um sich 15 Minuten Sendezeit zu erspielen. In der zweiten Folge der sechsten Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben mussten sie ihr Talent wieder in so einigen Geschicklichkeitsspielen beweisen. Konnten sich Joko und Klaas dieses Mal den Sieg erkämpfen?

In sieben Aufgaben musste sie ihr Können beweisen: Unter anderem lieferten sie sich ein knappes Battle mit Bully Herbig (55) und Ross Antony (48), sangen gegen Elif und Lary und gewannen bei einem Auto-Spiel gegen Ex-Bachelor Paul Janke (41) und Axel Stein (41). Bis zum Finale erkämpften sie sich vier von sechs Vorteilen – die ihnen bei den Rätseln der letzten Challenge offenbar sehr halfen: Sie gewannen das Spiel und somit auch die 15 Minute Sendezeit, die bereits am Mittwochabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden!

Am kommenden Samstag werden Joko und Klaas auch noch ihre Strafe der vergangenen Woche antreten: Das Duo muss die Krönung von König Charles (74) am 6. Mai für eine Stunde kommentieren. Die Spezial-Show wird live über die Streamingseite Joyn übertragen.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

