Leder in Cannes: Irina Shayks Outfit fällt bei Fans durch!

Dieser Look kommt nicht so gut an! Das Model Irina Shayk (37) gilt für viele Fans eigentlich als Fashion-Ikone. Egal ob bei Events oder Laufstegen – die Outfits der Beauty können meist begeistern. Erst vor wenigen Tagen posierte sie auf dem Red Carpet der Filmfestspiele in Cannes. Die Ex von Bradley Cooper (48) erschien in einem Lederlook, der viel Haut zeigte. Irinas Mode-Entscheidung fiel vor allem bei den Promiflash-Lesern durch!

Das kristallisierte sich bei einer Promiflash-Umfrage heraus, an der 616 Fans teilgenommen haben [Stand 23. Mai, 11.20 Uhr]. 89,9 Prozent (554 Votes) stimmten dafür, dass Irinas Look etwas zu freizügig sei. Lediglich 10,1 Prozent (62 Votes) feiern den Leder-Zweiteiler. Die Brünette scheint den Stil aber gerade einfach zu lieben.

Denn kurz nach diesem Auftritt präsentierte die 37-Jährige ihren trainierten Körper erneut in einem Look, der viel Haut zeigte. Irina komplettierte das Outfit mit einer großen schwarzen Sonnenbrille und einem roten Lippenstift. Damit zog sie garantiert viele Blicke auf sich.

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Irina Shayk im November 2021

Defrance / BACKGRID Irina Shayk, Model

