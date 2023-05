Wieder freizügig: Irina Shayk im Unterwäsche-Look unterwegs!

Irina Shayk (37) zieht erneut beinahe blank! Das Model überrascht immer mal wieder gerne mit ihren besonderen Outfits. Natürlich ist es Teil ihres Jobs auf dem Laufsteg, außergewöhnliche Looks zu präsentieren. Doch auch abseits des Catwalks zieht die gebürtige Russin oft die Blicke auf sich. Zuletzt trug sie auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Cannes einen Hauch von nichts. Bei einer weiteren Veranstaltung wählte Irina einmal mehr ein sehr aufreizendes Fashion-Statement.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Ex von Bradley Cooper (48) bei einer Party der britischen Vogue und Chopard am Rande des Filmfestivals. Die 37-Jährige zeigte ihren durchtrainierten Körper in einem gänzlich transparenten Kleid. Darunter trug sie lediglich Unterwäsche und überließ somit kaum ein Detail der Fantasie. Aufgepeppt wurde das Outfit mit einer schillernden Halskette.

Die Mama einer Tochter nimmt wohl das große Event in Frankreich zum Anlass, um ihre sportliche Figur bei jeder Gelegenheit in Szene zu setzen. Bei einer weiteren Feierlichkeit erschien Irina in einer Lederkombination aus pinkem Blazer und pinkem Minirock. Damit erlaubte sie einen Blick auf ihre schönen, langen Beine.

Defrance / BACKGRID Irina Shayk im Mai 2023 in Cannes

Getty Images Irina Shayk, Mai 2023

Getty Images Irina Shayk auf dem Filmfestival von Cannes, Mai 2023

