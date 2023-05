Nach dem Comeback in Cannes: Johnny Depp geht es großartig!

Johnny Depps (59) Neustart ist geglückt! In den vergangenen Jahren musste sich der Schauspieler einem aufsehenerregenden Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37) stellen – sie hatten sich gegenseitig Gewalt vorgeworfen. Das Gerichtsverfahren, an dessen Ende ihm in zahlreiche Punkten recht gegeben wurde, hatte dem Fluch der Karibik-Star beruflich enorm geschadet, er verlor zahlreiche Filmrollen. Doch nun ist er zurück auf den Leinwänden und roten Teppichen der Welt: Und Johnny ist mit dem aktuellen Stand seiner Karriere mehr als glücklich!

In der vergangenen Woche konnte Johnny auf dem Filmfestival in Cannes seinen neuen Film "Jeanne du Barry" vorstellen. Das macht ihn total happy, wie ein Insider People erklärt. "Johnny geht es fantastisch. Er genießt es wirklich, wieder zu arbeiten und zu touren. Er hat es geschafft, sein Leben umzukrempeln", betont der Informant. Der 59-Jährige lege seine Prioritäten jetzt völlig auf seine Gesundheit und seine Arbeit. "Alle sind begeistert, wie er die Dinge umgedreht hat. Er ist auch viel glücklicher", schwärmt die Quelle.

Bei einer Pressekonferenz in Cannes erklärte Johnny, dass er sich inzwischen auch nicht mehr ausgeschlossen fühle: "Spüre ich jetzt einen Boykott? Nein, ganz und gar nicht." Er empfinde seinen Auftritt auch gar nicht als Comeback. "Ich wundere mich immer wieder über das Wort Comeback, weil ich nirgendwo hingegangen bin. [...] Also ja, vielleicht haben die Leute aufgehört anzurufen, aus welcher Angst heraus auch immer. Aber nein, ich bin nirgendwo hingegangen. Ich habe nur herumgesessen", stellte er klar.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023 in Cannes

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

Getty Images Johnny Depp bei der Pressekonferenz zu "Jeanne du Barry", Mai 2023 in Cannes

