Als Jack Sparrow? Johnny Depp hofft auf Hollywood-Comeback

Eine Zeit lang war nicht sicher, ob Johnny Depp (62) jemals wieder einen Fuß in Hollywood fassen würde: Seine turbulente Beziehung mit Amber Heard (39) und der darauf folgende skandalöse Gerichtsprozess sorgten dafür, dass sein Ruf beinahe komplett zerstört wurde. Mittlerweile steht der Schauspieler aber für den Thriller "Day Drinker" vor der Kamera – und wünscht sich wohl nichts sehnlicher, als seinen alten Status in Hollywood wieder zu erreichen. "Er befindet sich in einem viel besseren mentalen Zustand und kümmert sich dadurch auch viel besser um sich selbst. Er möchte in absoluter Bestform zurückkehren und eine vollständige 'Phönix-aus-der-Asche'-Wiederauferstehung erleben", offenbart ein Insider gegenüber In Touch.

Dass der "Sweeney Todd"-Star seiner Leidenschaft, dem Schauspiel, wieder nachgehen kann, sei laut der Quelle "lange überfällig" gewesen. "Er war buchstäblich im Exil. Aber sein Sieg im Prozess gegen Amber hat ihm die Tür geöffnet, seinen Ruf langsam wieder aufzubauen und erneut zu arbeiten", erklärt diese. Darüber hinaus sei es eine "große Genugtuung für ihn" – denn viele glaubten, dass Johnny für immer aus Hollywood verbannt sein würde. Nun kann es sogar sein, dass er zu seinem größten Franchise zurückkehrt: Wie The Express berichtet, soll sich der 62-Jährige entgegen vergangener Behauptungen in "fortgeschrittenen Verhandlungen" für einen sechsten Fluch der Karibik-Teil befinden. "Es ist so gut wie in trockenen Tüchern", wird ein ranghoher Studiomanager zitiert.

Bevor Johnny wieder als Captain Jack Sparrow begeistern kann, dürfen sich Fans aber auf seine Hauptrolle in "Day Drinker" freuen. In dem Film spielt Johnny einen geheimnisvollen Gast auf einer Luxusjacht, der auf eine junge Barkeeperin, gespielt von Madelyn Cline (27), trifft. Gemeinsam geraten sie in die finsteren Machenschaften einer Kriminellen, die von Penélope Cruz (51) verkörpert wird. Wie von ihm gewohnt, präsentiert sich der "Alice im Wunderland"-Darsteller in dem Streifen sehr verwandelt: Eine Aufnahme, die durch die Produktionsfirma Lionsgate auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigte ihn mit grauem Haar und hellen Kontaktlinsen in einem ungewohnt eleganten Daddy-Look.

Getty Images Johnny Depp

ActionPress Johnny Depp als Jack Sparrow

