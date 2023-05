Serkan Yavuz und Samiras Tochter Nova wird ein Jahr alt!

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) feiern einen Meilenstein! Das Bachelor in Paradise-Pärchen überraschte die Fans kurz nach ihrer Teilnahme an der Show damit, dass sie schon ein Kind erwarten. Monate später wurde dann ihre erste Tochter Nova Skye Sya geboren. Nun feiern die Realitystars den Ehrentag der Kleinen: Serkan und Samiras Kind ist heute ein Jahr alt geworden!

Auf Instagram gaben die Influencer einen kleinen Einblick in den Geburtstag ihres Babys. Sie bekommt viele Geschenke, Luftballons und Kuchen. Samira kann ihr Glück kaum fassen und schwärmt in ihrer Story: "Ich kann es kaum realisieren, dass wir um 2:27 Uhr ein ganzes Jahr Nova-Liebe leben dürfen. Wie unglaublich toll wir diese Zeit gemeistert haben. Alle!" Vor allem für ihre Familie sei sie dankbar und richtig stolz darauf, wie toll das erste Jahr mit Nova war.

Ein Leben ohne Töchterchen Nova können sich Serkan und Samira wohl nicht mehr vorstellen. Erst kürzlich schwärmte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer über seine neue Rolle als Vater: "Ich liebe das Papasein so unfassbar sehr. Ich spüre es in meinem ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, in jeder Zelle die unbeschreibliche Liebe zu meiner Tochter", betonte Serkan im Netz.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfls Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Dekoration für Nova Skye Syas Geburtstag

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

