Yay oder Nay? Irina Shayk in Cannes im Hauch von Nichts

Irina Shayk (37) zieht wieder mal alle Blicke auf sich! Das Model ist bekannt dafür, sich regelmäßig gekonnt in Szene zu setzen – egal ob auf dem roten Teppich oder auf dem Laufsteg selbst präsentiert sie sich nur allzu gerne in aufreizenden Looks. Aktuell läuft das Filmfestival von Cannes, zu denen auch viele Megastars geladen sind. Irina ist ebenfalls dabei und lässt tief blicken!

Für den roten Teppich entschied sich Irina für einen heißen Hauch von Nichts. Die Ex von Bradley Cooper (48) präsentierte sich in einem engen Lederrock und kombinierte das passende Top. Dieses deckte allerdings nur das Nötigste ab, sodass die Mutter einer Tochter nicht nur eine sexy Boobshow lieferte, sondern auch ihren trainierten Bauch im Blitzlichtgewitter der Paparazzi zeigte.

Anfang Mai hatte Irina bereits ein anderes Fashion-Statement gesetzt. Zur After-Party der berühmt-berüchtigten Met Gala war die 37-Jährige nämlich im Jogginghosen-Look erschienen. Zuvor hatte sie auf pure Eleganz gesetzt – und war in einem Brautkleid über den Red Carpet der Modegala geschwebt.

Getty Images Irina Shayk auf dem Filmfestival von Cannes, Mai 2023

Splash News Irina Shayk, Model

Getty Images Irina Shayk auf der Met Gala im Mai 2023

