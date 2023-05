"Schönste Reise": Chethrin Schulze ist erstmals schwanger!

Chethrin Schulze (31) hat süße Neuigkeiten für ihre Fans! Die Blondine war durch die erste Staffel von Love Island berühmt geworden. Anschließend nahm die Berlinerin an der einen oder anderen TV-Show teil, zuletzt wurde es aber ruhig um sie. Einzig Gerüchte über ihr Liebesleben hielten sich. Jetzt klärt die 31-Jährige eine der Spekulationen auf: Chethrin erwartet tatsächlich ihr erstes Baby!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Mama am Mittwoch ein Video, in dem unter anderem ein positiver Schwangerschaftstest und Ultraschallaufnahmen zu sehen sind. Dazu schrieb sie stolz: "Chethrini wird Mami. Die letzten vier Monate war es nicht ohne Grund sehr ruhig bei mir!" Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin schilderte weiter, ihr größter Wunsch gehe damit in Erfüllung und sie könne kaum dankbarer sein: "Ab sofort werde ich euch mit auf die schönste Reise meines Lebens mitnehmen!"

Die Freude über Chethrins Schwangerschaft ist auch bei ihren Followern groß – unter anderem melden sich Promis wie Rafi Rachek (33), Laura Maria Rypa (27) und Tamara Gülpen in den Kommentaren mit Glückwünschen zu Wort. Wer der Vater ihres Babys ist, verriet die Baldmama jedoch nicht.

Chethrin Schulze, Influencerin

Chethrin Schulzes positiver Schwangerschaftstest

Chethrin Schulze und ihr Freund im Januar 2023

