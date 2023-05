Das sind die Tänze bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge!

Let's Dance-Fans kommen nochmal auf ihre Kosten! Am vergangenen Freitagabend endete die 16. Staffel der beliebten Tanz-Show. Als Gewinner gingen Profitänzer Valentin Lusin (36) und seine Tanzpartnerin Anna Ermakova (23) hervor. Doch damit ist "Let's Dance" für dieses Jahr noch nicht ganz vorbei. Am kommenden Freitag steht die große Profi-Challenge an. Jetzt wurde bekannt, auf welche Tänze sich die Zuschauer freuen dürfen.

Christina Luft (33) und Isabel Edvardsson (40) tanzen laut RTL nach dem Motto "Letzter Tanz" zu dem Lied "Deniére Danse" von Indila. Von Vadim Garbuzov (36) und Andrzej Cibis (35) gibt es eine Darbietung zum Thema "Preis der Macht". Das Liebes- und Tanzpaar Malika Dzumaev (32) und Zsolt Sándor Cseke (35) performen einen Paso Doble und eine Samba. Der Titel ihrer Kür ist "Das Schicksal". Bei Patricija Ionel (28) und Christian Polanc (45) wird es emotional mit einem Contemporary zum Thema "Eclipse". Unterschiedliche Tänze gibt es von Kathrin Menzinger (34) und Valentin Lusin unter der Überschrift "Swing Time!".

Marta Arndt (33) und Artur Balandin widmen ihren Tanz Elvis Presley (✝42) und Marilyn Monroe (✝36) unter dem Motto "Elvis Meets Marilyn". Von Anna Salita und Evgeny Vinokurov (32) gibt es einen Cha Cha Cha und eine Rumba zu sehen. Der Titel ihrer Kür lautet "Be Different!" Besonders heiß wird es bei Mariia Maksina (25) und Massimo Sinató (42). Sie schwingen zu dem Thema "El Juego del Fuego" das Tanzbein. Dramatisch wird es bei Ekaterina Leonova (36) und Alexandru Ionel (28). Unter dem Titel "Vertrau mir" tanzen sie zu "In The End" von Linkin Park in einem Remix von Tommee Profitt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Der "Let's Dance"-Cast vom Halbfinale 2023 posiert

Anzeige

RTL Anna Ermakova und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de