Regisseur demütigt sie: Priyanka Chopra verlässt Filmset

Priyanka Chopra (40) lässt sich nichts gefallen. Bei der Schauspielerin könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Im Januar des vergangenen Jahres brachte sie die kleine Malti zur Welt. Seitdem verzücken die Schauspielerin und ihr Partner Nick Jonas (30) die Fans immer wieder mit süßen Auftritten der Kleinen. Die gebürtige Inderin würde für ihre Tochter sogar ihre Karriere aufgeben. Als sie Anfang der 2000er ins Filmgeschäft einstieg, gab es bereits einen Vorfall, der sie einiges in dem Business überdenken ließ.

Während einer Unterwäsche -Szene kam es zu dem Zwischenfall. "Ich wollte eine Schicht überziehen. Der Filmemacher meinte: 'Nein, ich muss ihre Unterwäsche sehen. Warum sollte sich sonst jemand diesen Film ansehen?'", erzählte die Schauspielerin The Zoe Report. Doch viel schlimmer war: "Er hat das nicht zu mir gesagt. Er sagte es zu dem Stylisten, der vor mir stand. Es war so ein entmenschlichender Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich nichts anderes bin, als das, wofür ich benutzt werden kann." Daraufhin verließ sie das Set des Spionagefilms und zahlte der Produktion das Geld zurück, das sie für zwei Drehtage für sie ausgegeben hatten. "Ich konnte ihn einfach nicht jeden Tag sehen", fügte sie abschließend hinzu.

Priyanka sprach auch über einige schwierige Schauspieler, mit denen sie in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatte – und das waren meistens Männer und keine Frauen. "Ich hatte Co-Stars, die die Dreharbeiten für drei Stunden unterbrochen haben, weil sie am Drehtag – nicht am Abend vorher – etwas erklärt bekommen wollten, während die Crew herumstand", verriet die Beauty – allerdings ohne Namen zu nennen.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, April 2023

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de