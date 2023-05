Priyanka Chopra würde für ihre Tochter Karriere aufgeben!

Sie setzt Prioritäten! Im Januar 2022 kam die kleine Malti zur Welt und hatte die Schauspielerin Priyanka Chopra (40) sowie den Musiker Nick Jonas (30) zu stolzen Eltern gemacht. Die gebürtige Inderin und der US-Amerikaner balancieren seitdem ihr privates Familienglück mit ihren jeweiligen Karrieren in der Unterhaltungsbranche. Nun überrascht die 40-Jährige jedoch mit einem Statement: Priyanka würde für Malti ihre Karriere aufgeben!

Im Gespräch mit der indischen Frauenzeitschrift Femina verrät die Schauspielerin, dass sich ihre Prioritäten seit der Geburt ihrer Tochter drastisch verschoben hätten. Vor allem merke sie dies an ihrer Arbeit in der Filmbranche: "Ich möchte wieder nach Hause kommen. Pünktlich. Ich mache schnell meinen Job und geh dann nach Hause." Seitdem sie Mutter sei, hätte sich Priyankas Sicht auf die Dinge verändert: "Wenn man mich bitten würde, meine Karriere aufzugeben und einfach in ein anderes Land zu ziehen, würde ich das ohne Frage für meine Tochter tun."

Dabei verweist sie auf den Einfluss ihrer Eltern, die ihren Lebensmittelpunkt nach Mumbai verlegt hatten, um Priyankas Schauspielkarriere möglich zu machen. Die Leinwandschönheit betont, dass sie ihre Arbeit noch immer sehr schätzen würde, selbst wenn andere Dinge für sie nun mehr zählen: "Das heißt nicht, dass ich meinen Job nicht liebe. Das heißt auch nicht, dass ich ihn nicht mit demselben Eifer wie früher ausüben werde. Aber jetzt weiß ich, dass das Leben genauso wichtig ist."

Getty Images Priyanka Chopra im April 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Mai 2023

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas mit Baby am Strand

