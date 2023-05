Wann steht "Sister Wives"-Star Christine Browns Hochzeit an?

Christine Brown (51) hatte sich 2021 von ihrem damaligen Ehemann Kody Brown (54) getrennt, mit dem die "Sister Wives"-Bekanntheit eine polygame Ehe geführt hatte. Inzwischen ist der Reality-TV-Star wieder bis über beide Ohren verliebt: Im Februar verkündete sie ihren Fans überglücklich, dass sie sich exklusiv mit jemandem treffe. Ihr neuer Partner ist der Bauunternehmer David Woolley – und die beiden sind inzwischen sogar verlobt. Aber wann steht die Hochzeit an?

"Ich habe gehört, dass es so um den Juli herum sein soll", plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus und fügte hinzu: "Es wird mitten im Juli sein, wenn die beiden sich das Jawort geben. Es wird mitten im Sommer sein und definitiv bevor die Kinder wieder zur Schule gehen." Das Paar soll sich außerdem mehrere Orte anschauen – einer davon ist wohl ein beliebtes Skigebiet. "Sie würden gerne eine schöne Hochzeit im Freien mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge im Hintergrund haben", erklärte der Insider weiter.

Abgesehen von ihrer Begeisterung über die Verlobung hat Christine in den letzten Wochen nicht viel über mögliche Hochzeitstermine, -pläne oder -orte gesagt. The Sun bestätigt jedoch, dass die Hochzeit auf jeden Fall für eine kommende Folge von "Sister Wives" gefilmt werden wird – was erklären könnte, warum die Hochzeit in naher Zukunft stattfinden wird.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren Töchtern und ihrem Partner David Woolley

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihrer Tochter und ihrem Partner David Woolley

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de