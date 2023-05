Hatte Ur-Bachelor Paul Janke schon mal was mit einem Mann?

Fragen über Fragen! Seit einigen Wochen wird heiß über das Liebesleben von Paul Janke (41) spekuliert. Während seiner Teilnahme bei Kampf der Realitystars hatte seine Mitstreiterin Evanthia Benetatou (31) ein Auge auf den Ur-Bachelor geworfen. Doch das gemeinsame Date verlief weniger harmonisch. In letzter Zeit zeigt sich der Blondschopf allerdings immer häufiger mit Antonia Hemmer (23) im Netz. Doch hat Paul auch Erfahrung mit Männern?

Das will jetzt ein neugieriger Fan von ihm bei Instagram wissen. "Habe gerade in der letzten Zeit öfter gelesen: 'Ach, der steht gar nicht auf Frauen'", schreibt Paul zu der Frage in seiner Story. Doch er stellt direkt klar: "Es waren zwar nicht so viele Frauen, aber es waren nur Frauen."

Im Anschluss an Paul und Evas TV-Dinner war sogar ein romantisches Schlafgemach für die beiden hergerichtet. "Das war natürlich inszeniert, dafür konnte sie nichts, dass da Schwäne standen, Rosen aufgestellt waren, Massageöl. Die ganze Situation hat mir überhaupt nicht gefallen, wie ihr ja auch gesehen habt", plaudert der 41-Jährige aus. Und Eva? Die schien die Zeit mit dem Realitystar sichtlich genossen zu haben. "Sie wollte gerne übernachten, was für mich überhaupt nicht infrage kam. Insofern soll sie sich da nicht herausreden, dass es von beiden Seiten so war", offenbart er.

Instagram / jankepaul Paul Janke, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2023

RTL+ Evanthia Benetatou und Paul Janke bei "Kampf der Realitystars"

Hauter, Katrin / ActionPress Eva Benetatou, Mai 2023

