Diss an Eva Benetatou? Paul Janke füttert Antonia Hemmer

Will er Eva Benetatou (31) damit eins auswischen? Schon seit einigen Wochen wird Antonia Hemmer (23) und Paul Janke (41) eine Romanze nachgesagt. Kennengelernt hatten sich die beiden bei Kampf der Realitystars, wo sie sich von Anfang an gut verstanden. In der Show hatte jedoch Eva ein Auge auf den Ur-Bachelor geworfen, sodass für die beiden sogar ein romantisches Date arrangiert wurde. Doch darüber scheint Paul sich jetzt lustig zu machen!

Auf TikTok postete der Blondschopf jetzt ein Video, in dem er Antonia lächelnd füttert und beide vielsagende Blicke austauschen. Darauf folgt ein Ausschnitt des Dates mit Eva, die der Meinung war: "Wir müssen uns gegenseitig füttern, das ist dir schon klar." Paul reagierte darauf nur genervt und stellte klar, dass sie gar nichts müssten. Den Clip betitelt er mit: "Das liegt was in der Luft… Aber was bloß?"

Die Fans sind sich jedenfalls einig: Das Date war unangenehm anzusehen. "Eva war aber auch voll überzeugt, dass er sie will. Na ja, Einbildung", oder "Eva hat ja wirklich gar kein Gespür für die Stimmung. Sie spürt was, was gar nicht in der Luft liegt", kommentieren zwei Fans den Beitrag. Eine weitere Nutzerin findet: "Paul und Antonia sind einfach so Zucker."

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

Instagram / jankepaul Paul Janke

