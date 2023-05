Eva Benetatou wollte bei TV-Date mit Paul Janke übernachten!

Wie lief das Kampf der Realitystars-Date von Paul Janke (41) und Evanthia Benetatou (31) wirklich ab? Der ehemalige Bachelor und die Influencerin hatten sich in der TV-Show kennengelernt – und sich auf Anhieb verstanden. Während der Sendung durften die zwei sogar ein romantisches Date genießen, das jedoch nicht allzu harmonisch verlief – der Rosenkavalier ließ die Brünette abblitzen. Jetzt verrät Paul selbst, was bei dem Rendezvous passierte: Eva wollte die Nacht mit ihm verbringen!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Blondschopf zuletzt zu Wort und gewährte seinen Fans einen Blick hinter die Kulissen. "Das war natürlich inszeniert, dafür konnte sie nichts, dass da Schwäne standen, Rosen aufgestellt waren, Massageöl. Die ganze Situation hat mir überhaupt nicht gefallen, wie ihr ja auch gesehen habt", schilderte er die Gegebenheiten beim Date. Dennoch habe Eva seine ablehnenden Signale nicht wahrgenommen – im Gegenteil: "Sie wollte gerne übernachten, was für mich überhaupt nicht infrage kam. Insofern soll sie sich da nicht herausreden, dass es von beiden Seiten so war."

Und Eva? Die hatte sich schon vor einigen Tagen zu dem Date mit dem Hamburger geäußert und versichert: "Ich habe mich weder krampfhaft an Paul rangemacht, noch habe ich mich angebiedert!" Laut der Ex von Chris Broy (34) sei der Flirt beidseitig gewesen. Wem glaubt ihr in dieser Geschichte? Stimmt unten ab.

Getty Images Paul Janke im November 2016

RTL 2 Evanthia Benetatou und Paul Janke bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

