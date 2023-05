Nach Erbstreit: Verstehen Priscilla Presley und Riley sich?

Wie steht es um die Beziehung zwischen Priscilla Presley und ihrer Enkelin Riley Keough (33)? Anfang des Jahres war Lisa Marie Presley (✝54) völlig überraschend verstorben. Lisas Tochter Riley war zur alleinigen Erbin ihres Vermögens bestimmt worden, doch deren Großmutter Priscilla Presley war damit nicht zufrieden: Die Witwe von Elvis Presley (✝42) focht das Testament an. Anfang dieses Monats einigten die beiden sich dann aber auf einen Vergleich. Wie sind sie nun aufeinander zu sprechen?

Eine Quelle berichtete Us Weekly, dass das Oma-Enkelin-Duo keinen Groll gegeneinander hege: "Riley und Priscilla sind in ihrer Beziehung nach der sehr stressigen Tortur um Lisa Maries Treuhandvermögen und Nachlass wieder im Reinen." Es sei nicht einfach gewesen, doch schließlich hätten sie zusammengefunden: "Es gab eine Menge Hin und Her, aber sie haben einen Mittelweg gefunden, der sie beide glücklich macht."

Zuletzt hatte bereits ein Insider gegenüber People berichtet, dass die 33-Jährige keinen Streit mit ihrer Oma wolle: "Riley ist so erleichtert, dass der Zoff über das Erbe ihrer Mutter vorbei ist. Sie will kein weiteres Drama mit ihrer Großmutter."

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und ihre Familie im Juni 2022

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

Getty Images Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

