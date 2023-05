Nach Erbstreit: Einigten sich Priscilla Presley und Riley?

Haben sie sich vertragen? Anfang des Jahres war Lisa Marie Presley (✝54) völlig überraschend verstorben. Daraufhin kam es zum großen Streit in der Familie. Lisas Tochter Riley Keough (33) war zur alleinigen Erbin ihres Vermögens bestimmt worden, und deren Großmutter Priscilla Presley war damit nicht zufrieden: Die Witwe von Elvis Presley (✝42) fochte das Testament an. Nun einigten sich die zwei Frauen aber wohl vor Gericht: Gehört der Familienstreit also der Vergangenheit an?

Gegenüber People schildert ein Insider: "Riley ist so erleichtert, dass der Zoff über das Erbe ihrer Mutter vorbei ist. Sie will kein weiteres Drama mit ihrer Großmutter." Die Schauspielerin habe gehofft, dass die beiden im Gerichtssaal eine Einigung finden können. Riley wurde nun vor Kurzem in Vancouver gesichtet. Es heißt, sie habe einen zufriedenen Eindruck vermittelt.

Die Annäherungen zu ihrer Großmutter sind wohl jedoch schon seit mehreren Wochen im Gange. So äußerte die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin vor Kurzem auf einer Gala: "Ich habe mit meiner Oma zu Abend gegessen, bevor ich hierher geflogen bin. Alles ist gut." Im Rahmen des Dinners seien zudem sehr tiefsinnige Gespräche zustande gekommen, meint die 33-Jährige.

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough während der "Elvis"-Premiere

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

Getty Images Riley Keough und Lisa Marie Presley während eines Events

