Neue Turtel-Pics: Hier verlässt Camila Shawn Mendes' Wohnung

Die beiden hatten wohl einen schönen Abend! Seit einigen Wochen munkeln die Fans, dass Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24) wieder ein Paar sind. Auf dem Coachella-Festival wurden sie etwa turtelnd zusammen gesehen. Seitdem sind sie des Öfteren gemeinsam unterwegs – haben sich zu ihrem Beziehungsstatus aber noch nicht geäußert. Jetzt wurde Camila dabei gesehen, wie sie Shawns Wohnung verlässt!

Paparazzi lichteten die beiden Musiker zusammen in New York ab: Während Shawn noch in einem hellblauen Pulli und Jeans in der Tür seiner Wohnung steht, verlässt Camila gerade das Haus. In einer lässigen Jeans und einem schwarzen Basic-Shirt mit Lederjacke geht sie die Treppen hinunter und hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Später sei sie dann in ein Uber gestiegen und weggefahren.

Gegenüber People plauderte ein Insider schon aus, dass Shawn und Camila nach ihrer Trennung 2021 wieder richtig glücklich zusammen sind. "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie gehen tagsüber spazieren und abends lässig essen. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein", verriet die Quelle.

ActionPress Camila Cabello im Mai 2023

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes vor seiner Wohnung

ActionPress Shawn Mendes im Mai 2023

