Nach Coachella-Kuss: Shawn Mendes und Camila happy zusammen!

Ist etwa ein "Summer of Love" für Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) in Sicht? Die "Señorita"-Sänger trennten sich im November 2021 nach zwei Jahren Beziehung. Nun heizte das einstige Dreamcouple mit viral gegangenen Kussfotos und -videos auf dem dem Coachella-Festival Gerüchte eines Liebes-Comebacks wieder ordentlich an. Die zwei sollen nach dem Knutsch-Alarm sehr glücklich darüber zu sein, wieder gemeinsam Zeit zu verbringen!

Ein Insider berichtete gegenüber People, dass der 24-Jährige und die 26-Jährige nach ihrer Rückkehr nach Los Angeles weiterhin Zeit miteinander verbracht haben sollen. Am 19. April wurden die beiden wohl händchenhaltend bei einem gemeinsamen Spaziergang im Stadtteil Venice gesichtet. "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie gehen tagsüber spazieren und abends lässig essen. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein", erklärte der Insider.

Zudem hatte die Brünette in einer Kostprobe ihres neuen Songs "June Gloom" auf Instagram scheinbar auf ihre Coachella-Begegnung angespielt: "Wie kommt es, dass du einfach so viel besser bist? [...] Kommst du zum Coachella? [...] Wenn du kommst, Schatz, werde ich an nichts anderes denken", singt die Beauty in dem Track. Die Managements von Shawn und Camila haben sich allerdings noch nicht zu ihrer Reunion geäußert.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im September 2021

Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, Musiker

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de