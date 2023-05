Warum trennten sich Jolina Mennen und ihr Mann voneinander?

Die beiden hatten wohl gute Gründe. Florian und Jolina Mennen (30) waren mehr als elf Jahre ein Paar. Ihre Liebe zueinander festigten sie sogar mit zwei Hochzeiten. Doch trotz alledem war ihre Ehe wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Vor wenigen Monaten gaben sie ihre Trennung bekannt. Aber was waren die Gründe für das Liebes-Aus? Promiflash hat bei Jolina nachgehakt.

Auf dem Event "Twenty4tim x Lipton"-Sommerparty kam die Dschungelcamp-Teilnehmerin gegenüber Promiflash auf ihre vergangene Beziehung zu sprechen. "Die eigentlichen Trennungsgründe behalten wir für uns, einfach aus Respekt voreinander", stellte die Beauty klar, deutete aber dennoch an, warum es zum Beziehungs-Aus gekommen ist: "Aber es ist nichts Dramatisches vorgefallen. Uns ist das Leben passiert. Nichtsdestotrotz wird er immer einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben bleiben."

Schließlich haben Jolina und Florian nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander und wohnen sogar noch zusammen. "Es gibt schon einen Auszugsplan, aber der ist noch nicht so konkret. So lange ziehen wir bis auf Weiteres an einem Strang. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich eine Trennung besser über die Bühne bringen könnte, als mit ihm", erklärte sie Promiflash.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Instagram / florianmennen Florian Mennen im August 2018

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen im Mai 2023

