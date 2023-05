Zusammenwohnen: So läuft's bei Jolina Mennen und Ex Flo

Jolina Mennen (30) und ihr Ex verstehen sich noch immer gut. Über 10 Jahre ging die YouTuberin gemeinsam mit Florian durchs Leben. Doch im März dieses Jahres dann die überraschende Nachricht: Die Influencerin und ihr Ehemann haben sich getrennt. Schon damals gab die Dschungelcamp-Teilnehmerin bekannt, dass es trotz Liebes-Aus kein böses Blut zwischen ihnen gebe. Im Promiflash-Interview verrät Jolina, ob das noch immer so ist.

"Das Verhältnis ist sehr gut. Florian und ich wohnen immer noch zusammen und daran wird sich bis auf Weiteres nichts ändern", plaudert die 30-Jährige im Interview mit Promiflash bei der "Twenty4tim x Lipton-Sommerparty" aus. Doch für immer wollen die beiden nicht zusammen wohnen. "Es gibt schon einen Auszugsplan, aber der ist noch nicht so konkret. So lange ziehen wir bis auf Weiteres an einem Strang. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich eine Trennung besser über die Bühne bringen könnte, als mit ihm", betont der Social-Media-Star.

Doch ist die Situation trotz ihres guten Verhältnisses nicht auch ein wenig komisch? "Natürlich ist das Zusammenwohnen nach einer Trennung eine Herausforderung", gibt die Influencerin zu. Sie und ihr Ex Flo würden das dennoch ganz gut meistern. "Wir kochen zusammen, wir kümmern uns um unsere Hunde zusammen und putzen zusammen. Es ist ein sehr schönes Miteinander auf Augenhöhe", stellt Jolina klar.

