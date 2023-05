Gesundheitliche Probleme: Geht es Jessica Haller besser?

Jessica Haller (33) gibt ein Gesundheitsupdate. Die ehemalige Bachelorette hatte bereits Anfang des Jahres über schlimme Kopf- und Rückenschmerzen geklagt. Inzwischen leide sie sogar fast jeden Tag daran. Vor wenigen Tagen musste sogar der Notarzt anrücken: Sie hatte plötzlich eine Blockade und konnte weder laufen noch sitzen. Später zeigte sie, wie sie eine Infusion bekommt. Wie geht es Jessi jetzt?

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass sie drei Tage hintereinander komplett unter Beobachtung einer Hausärztin stand, die sie mit Medikamenten und Vitaminen versorgt habe. "Nun nehme ich immer noch Medizin ein, ist ja klar, aber ich sage euch, ich war echt verzweifelt und wollte niemanden enttäuschen", erklärte sie vor dem Hintergrund ihres Launch-Events, das vor wenigen Tagen stattgefunden hatte. Schließlich seien viele Menschen nur deswegen zu ihr nach Ibiza gereist. "Natürlich habe ich mich nur akut um die aktuellen Schmerzen kümmern können, aber was ich euch sagen kann ist, dass ich sehr bald an die Ursachen gehen werde", betonte Jessi – auch wenn sie Angst davor habe.

Dennoch betonte die 33-Jährige, dass sie strahle, weil sie dankbar und glücklich sei. Schließlich erscheint in wenigen Tagen ihr erstes Musikvideo. Ihr Song "When The Lights Go Out" handelt allerdings von schweren Zeiten: "Jetzt singe ich genau aus dieser Zeit, wo ich mich die Frage stellte 'Wer ist eigentlich da?' Wenn du nichts hast und wenn du selbst nicht weißt, wer du bist und wohin du willst."

Instagram / jessica_haller Influencerin Jessica Haller, März 2023

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

