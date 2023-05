Notarzt und Infusion im Arm: Was ist bei Jessica Haller los?

Wie geht es Jessica Haller (33) inzwischen? Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte gestern für einen ziemlichen Schockmoment bei ihren Fans: Im Netz teilte sie einige Videos, auf denen sie an einen Tropf angeschlossen im Bett liegt. Die Beauty musste sogar von einem Arzt versorgt werden! Was genau ihr fehlt, erklärte sie nicht. Nun gibt es aber ein Update zu Jessicas besorgniserregender Situation!

"Ich wollte euch gestern nicht schockieren. Macht euch bitte keine Sorgen um mich, es ist nichts Neues für mich", schildert die 33-Jährige die Situation in ihrer Instagram-Story. Sie hätte gespürt, dass etwas nicht in Ordnung sei: "Und dann kam sie einfach plötzlich, diese eine Blockade und ich konnte weder laufen noch sitzen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Notarzt zu rufen." Jessica vermutet, dass die bevorstehende Veröffentlichung ihres neuen Songs etwas damit zu tun haben könnte, da sie schon etwas nervös sei: "Vielleicht ist es auch die Aufregung vor dem Release und generell vor den Tagen, die vor mir stehen."

Erst vor wenigen Wochen berichtete die Mutter einer Tochter davon, dass sie sowieso schon jeden Tag mit heftigen Rücken- und Kopfschmerzen umgehen muss. Manchmal kämen diese Schmerzen total plötzlich und werden innerhalb weniger Minuten stärker: "Ohne Schmerzmittel geht nichts mehr."

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Mai 2023

Instagram / jessica_haller Jessi, Hailey-Su und Johannes Haller

