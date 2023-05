Kaia Gerber und Austin genießen Doppeldate mit ihren Eltern!

Austin Butler (31) beweist mal wieder sein Schwiegersohn-Potenzial! Der Schauspieler ist bereits seit 2021 mit Kaia Gerber (21) zusammen. Seitdem zeigen die zwei auf Events immer wieder, wie verliebt sie sind. Zuletzt kamen sogar Gerüchte auf, der Elvis-Darsteller habe um die Hand des Models angehalten. Das soll zwar nur eine Behauptung sein – dennoch genießt Austin nun ein gemütliches Doppeldate mit Kaia und seinen Schwiegereltern in spe!

Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Pärchen am Donnerstagabend mit Cindy Crawford (57) und Rande Gerber (61). Gemeinsam mit dem Supermodel und seinem Mann besuchte das Duo ein italienisches Restaurant in Culver City. Für das Doppeldate kleideten sich alle vier ziemlich lässig und machten auch sonst einen entspannten Eindruck.

Zwar sind Austin und Kaia offenbar noch nicht verlobt – ernst ist es den beiden mit ihrer Beziehung aber dennoch. So sollen sich der ehemalige Oscar-Nominierte und die Beauty auch schon ein gemeinsames Zuhause aufbauen wollen. "Die beiden wollen in Austins Anwesen in Los Feliz zusammenziehen. Sie freuen sich auf diese neue Phase", hatte ein Insider zuletzt behauptet.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Rande Gerber, Presley Walker Gerber, Cindy Crawford, Austin Butler und Travis Jackson

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im Februar 2023

