Stress mit Café und Kids: Wo ist Anne Wünsches Partner?

Wieso bekommt Anne Wünsche (31) keine Unterstützung von Karim El Kammouchi (34)? Mit ihrem OnlyFans-Account, einem eigenen Online-Store und drei Kindern hat die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bereits einen Berg voll Arbeit. Viele Fans waren deswegen ziemlich überrascht, als die Influencerin vor einigen Wochen verkündete, ein Café eröffnen zu wollen. Während sie in den letzten Tagen im regelrechten Dauerstress ist, gibt es weit und breit keine Spur von ihrem Partner Karim. Jetzt plaudert Anne aus: Er macht Urlaub in New York.

"Karim ist in New York. Aber das war eben schon so lange geplant, seit circa einem halben Jahr war diese Reise schon fest gebucht", gibt die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story zu. Dennoch stellt Anne auch klar, dass Karim ihr in den vergangenen Tagen oftmals mit den Kids unter die Arme gegriffen habe. "Er hat mich jetzt die letzten Tage wirklich total unterstützt", plaudert die dreifache Mama aus. Dass ihr Schatz bei der großen Eröffnung fehlt, sei "superärgerlich", aber nicht zu ändern.

Immer wieder hatte Anne in den vergangenen Monaten mit Krisengerüchten zu kämpfen. Anfang Mai gab sie dann einen seltenen Einblick in ihre Beziehung mit Karim und verriet, dass sie gemeinsam ihren Jahrestag feierten. Ihre beiden Töchter waren bei deren Vater, während Anne und Karim mit ihrem kleinen Sohn Sávio einen Spaziergang zu einem Biergarten machten und dort Zeit verbrachten.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Bangkok, Januar 2022

Anzeige

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2022 in Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de