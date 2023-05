Keine Krise: Anne Wünsche und ihr Karim feiern Jahrestag

Zwischen Anne Wünsche (31) und ihrem Karim (34) scheint alles gut zu laufen. Die Influencerin hatte in den vergangenen Wochen für ziemlich viel Aufruhr im Netz gesorgt. Sie hatte veröffentlicht, dass sie ungewollt schwanger war und das Baby abtreiben lässt. Die Dreifachmama begründete ihre Entscheidung damit, dass sie vier Kinder allein nicht schaffe. Deshalb vermuteten viele, dass Anne und ihr Partner getrennt seien. Doch nun verbrachten sie ihren Jahrestag gemeinsam!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige einige Ausschnitte von dem besonderen Ereignis. Ihre beiden Töchter waren bei deren Vater, während Anne und Karim mit ihrem Sávio einen Spaziergang zu einem Biergarten machten, dort Zeit verbrachten und lecker aßen. Die Blondine gab außerdem preis, dass der Jahrestag nicht der Tag sei, an dem die beiden ein Paar wurden, sondern eigentlich der Tag, an dem sie sich kennengelernt hatten.

Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat ihre Abtreibung wohl ziemlich gut verkraftet. Zumindest so gut, dass sie ihre vor Monaten gebuchte Mallorca-Reise nicht absagen wollte. "Ohne Kinder, bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spaß haben, bisschen gute Laune", hatte Anne erklärt.

