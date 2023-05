"Überwältigt, aber dankbar": Elliot Page über seine Memoiren

Elliot Page (36) kann es kaum glauben! Der Schauspieler war vor allem mit seiner Rolle in "Juno" bekannt geworden. Damals hatte der Trans-Mann noch als Frau gelebt. Aus seiner bewegenden Lebensgeschichte machte der Kanadier jetzt ein Buch. Es handelt sich dabei um eine zutiefst persönliche Geschichte, die unter anderem seine Beziehung zu seinem Körper, psychische Gesundheit, Übergriffe, Liebe, Beziehungen und Sex thematisiert. Kurz vor Erscheinen der Biografie öffnet Elliot sich nun über seine Erfahrungen als Autor.

Gegenüber People gab der 36-Jährige zu, dass er vor der Veröffentlichung ein wenig nervös ist. "Ich bin ein bisschen überwältigt", meinte er lachend und fügte hinzu: "Aber dankbar." "Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Buch schreiben kann", verriet der "Umbrella Academy"-Star außerdem. Er selbst sei in seinem Leben sehr beeinflusst worden von derart wahren Geschichten: "Bücher, insbesondere Memoiren, haben mein Leben wirklich verändert, haben mich inspiriert, getröstet, demütig gemacht, all diese Dinge."

Zuletzt hatte er im Netz erklärt, dass er die Kraft, ein solches Projekt zu verwirklichen, erst nach seiner Transformation habe aufbringen können: "Ich konnte kaum still sitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um eine solche Aufgabe zu bewältigen. Aber in diesem Körper kann ich endlich ich selbst sein. Also habe ich ein Buch über meine Geschichte geschrieben."

Getty Images Elliot Page, 2017

Getty Images Elliot Page im Oktober 2021 in Paris

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

