Mit sich im Reinen: Elliot Page liebt sein Dating-Leben!

Elliot Page (36) lebt endlich seinen Traum. Der "Juno"-Darsteller hatte sich im Winter 2020 als trans geoutet. Diese Enthüllung brachte zahlreiche Veränderungen mit sich – unter anderem folgte auf das Coming-out die Scheidung von Ehefrau Emma Portner. Seitdem ist der Schauspieler Single und auf der Suche nach der großen Liebe. Und das Dating-Leben als Mann genießt Elliot offenbar in vollen Zügen!

Im Interview mit der Los Angeles Times gab der 36-Jährige nun einen Einblick in sein Liebesleben. "So viel Spaß hatte ich noch nie beim Dating", schilderte er und ergänzte: "Der Umgang mit Menschen fühlt sich so viel einfacher und verbundener an, weil ich mich nicht in mir selbst verloren fühle und auf die richtige Weise gesehen werde!"

So gut ging es Elliot nicht immer. Der Hollywood-Star war vor seinem Coming-out förmlich durch die Hölle gegangen, wie er selbst einmal enthüllt hatte: "Ich wünschte, die Leute würden verstehen, dass mich das buchstäblich fast umgebracht hat!"

Instagram / elliotpage Elliot Page im Mai 2023

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

