"Brauche Waffe": Elliot Page wurde transfeindlich attackiert

Das war sicher ein Schock! Elliot Page (36) machte vor zwei Jahren ein lebensveränderndes Geständnis: Der Umbrella Academy-Darsteller hatte sich als Transperson geoutet. Nur kurze Zeit später begann er dann mit seiner Transformation. Inzwischen fühlt sich der Schauspieler deutlich wohler in seiner Haut. Doch jetzt macht der Kanadier ein schockierendes Geständnis: Eliott wurde im vergangenen Jahr transfeindlich angegriffen und bedroht!

"Ich werde dich verprügeln, du Schw*chtel", berichtet Eliott gegenüber Los Angeles Times von den Worten des Angreifers. Er habe sich daraufhin in einen Laden retten können, doch der Mann brüllte ihn an. "Deshalb brauche ich eine Waffe", gibt der 36-Jährige dessen Worte wieder. "Wenn ich jetzt in Los Angeles bin, fühle ich mich nicht mehr so wohl wie früher", gesteht er. Inzwischen sei er aber froh darüber, so privilegiert zu sein, sich einen privaten Sicherheitsdienst leisten zu können. "Das heißt nicht, dass es nicht traumatisch ist. Aber ich habe Ressourcen, die mich in jeder schwierigen Situation schützen können", meint Eliott.

Trotz der Anfeindungen scheint das Coming-out die beste Entscheidung seines Lebens gewesen zu sein. Bei "Late Night With Seth Meyers" berichtete der Schauspieler im vergangenen Jahr ausführlich darüber. Er habe sich früher sehr unwohl in seinem Körper gefühlt und sei sehr unfreundlich zu sich selbst gewesen. "Mein Leben hat sich dadurch drastisch verbessert", freute er sich.

Anzeige

Getty Images Elliot Page, Vanity Fair Oscar Party 2022

Anzeige

Getty Images Elliot Page, Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Elliot Page, Oscars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de