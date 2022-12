Seine eigene Biografie: Elliot Page hat ein Buch geschrieben

Elliot Page (35) hat seine Geschichte zu Papier gebracht. Der US-Schauspieler hat einige bewegte Jahre hinter sich: Nachdem er 2020 öffentlich machte, dass er trans sei, ging seine Verwandlung ganz schnell. Dank mehrerer operativer Eingriffe kann sich der gebürtige Kanadier nun in seinem Körper richtig wohlfühlen. Und sogar seine Rolle im Netflix-Format Umbrella Academy wurde angepasst. Aus dieser bewegenden Geschichte hat Elliot jetzt ein Buch gemacht.

Über Instagram verkündete Elliot am Montag die frohe Botschaft und teilte ein Bild seines Buches. "Ich konnte kaum still sitzen, geschweige denn, mich lange genug konzentrieren, um eine solche Aufgabe zu bewältigen. Aber in diesem Körper kann ich endlich ich selbst sein. Also habe ich ein Buch über meine Geschichte geschrieben", erklärte er. Besonders stolz sei er auf das Cover, auf dem er lässig im Unterhemd auf einem Hocker posiert: "An vielen Punkten in meinem Leben fühlte es sich unerträglich an, vor einer Kamera zu stehen, aber dieses Cover [...] zu machen, war eine tolle Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde." Die Biografie heißt "Pageboy" und wird im Juni 2023 erscheinen.

Im Sommer durfte Elliot schon mal ein Foto machen, auf das er richtig stolz war: sein neues Passbild. Auch das zeigte er seinen Fans bei Instagram. "Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Passfoto lieben würde", freute sich der 35-Jährige über die Fotografie, die nun in seinem Ausweis und Reisepass klebt.

Anzeige

Getty Images Elliot Page bei der Annual Lacma Art + Film Gala in LA, 2022

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de