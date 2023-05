Wie süß! Camila Cabello und Shawn Mendes turteln auf Konzert

Sie scheinen nicht genug voneinander zu bekommen! Seit April wird gemunkelt, dass Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) wieder zusammen sind. Das Ex-Paar wurde auf dem Coachella-Festival beim Knutschen erwischt und verbringt seitdem wieder verdächtig viel Zeit miteinander. Wie es aussieht, lassen die zwei Musikstars ihre Beziehung aber tatsächlich wieder aufleben – total verliebt kuscheln Camila und Shawn nun bei einem Konzert von Taylor Swift (33)!

Am vergangenen Freitag performte die "Anti-Hero"-Interpretin in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey. Wie auf den Fotos, die TMZ vorliegen, zu erkennen ist, waren auch die 26-Jährige und der Kanadier dabei. Total happy standen die beiden im VIP-Bereich des Stadions – Camila legte Shawn dabei verträumt die Hand auf die Brust, er schaute sie daraufhin ganz verliebt an.

Aber ist es den beiden wirklich ernst? Wie ein Insider gegenüber People behauptete, fühlen die zwei sich wieder richtig wohl miteinander: "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie gehen tagsüber spazieren und abends lässig essen. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein."

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf der Bühne

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes vor seiner Wohnung

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes in New York, Mai 2023

