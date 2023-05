Nach Geburt ihrer Tochter: Leona Lewis ging zur Therapie

Leona Lewis (38) hatte mit dem Muttersein zu kämpfen! Eigentlich ist das Glück der britischen Sängerin perfekt: Seit 2019 ist sie mit ihrem Ehemann Dennis Jauch verheiratet. Nachdem sich die beiden sehnlichst Nachwuchs gewünscht hatten, kam im Sommer vergangenen Jahres ihre Tochter auf die Welt. Im Netz teilt die stolze Mutter regelmäßig entzückende Schnappschüsse mit der kleinen Carmel. Doch der Schein trügt: Denn Leona gab zu, mit der neuen Rolle überfordert gewesen zu sein.

"Ich war so erschöpft, so müde. Und dann hatte ich diese ängstlichen Gedanken, die mich wach hielten, sodass ich nie in der Lage war, mich auszuruhen", gab die 38-Jährige gegenüber The Sun zu. Zudem sei Leona bereits während der Schwangerschaft krank gewesen, weswegen ihr Körper schon vor der Geburt erschöpft gewesen war. Die Therapie habe der Sängerin geholfen: "Es ist so wichtig, wenn man mit jemandem darüber sprechen kann."

Erst kürzlich hatte Leona erstmalig das Gesicht der kleinen Carmel auf Instagram gezeigt. Während die gebürtige Britin zufrieden und zugleich auch stolz in die Linse blickte, strahlte die kleine Carmel mit einem breiten Grinsen Richtung Kamera. "Es ist eine der erfüllendsten und zugleich anspruchsvollsten Aufgaben im Leben", schwärmte Leona unter dem Schnappschuss.

