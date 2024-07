Traum in Gelb: Leona Lewis und Tochter im süßen Partnerlook!

Leona Lewis (39) teilt ein entzückendes Foto! Die Sängerin besuchte kürzlich die Hochzeit ihrer Musikmanagerin Nicola Carson und schmiss sich dafür richtig in Schale. Doch nicht nur das: Auch ihre zweijährige Tochter Carmel verzauberte währenddessen in ihrem Outfit. Die beiden trugen sonnengelbe Prinzessinnenkleider und sorgten so dafür, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sahen! Ihren Partnerlook präsentiert Leona jetzt mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Die Damen des Hauses. Ich fühle all die Liebe an diesem schönen Tag, Glückwunsch an meine Seelenschwester [Nicola]".

Ihre Fans sind von den Looks begeistert. Während viele ihre Bilder als "wunderschön" bezeichnen, geben andere Follower Leona und der kleinen Carmel süße Spitznamen: "Schöne Zitronendrops" und "Zwei Prinzessinnen" heißt es beispielsweise. Außerdem findet ein User: "Die gelben Vibes sind perfekt". Dem schließt sich ein weiterer an: "Die Farben des Sonnenscheins, wunderschön". Auch die Ähnlichkeit des Mutter-Tochter-Duos fällt den Nutzern auf. "Wunderschöne Leona mit ihrem Mini-Me", lautet ein Kommentar.

Doch auch wenn das Stimmenwunder mittlerweile strahlt, war das nicht immer so. Vergangenes Jahr gab Leona zu, anfangs mit ihrer neuen Rolle als Mutter überfordert gewesen zu sein. "Ich war so erschöpft, so müde. Und dann hatte ich diese ängstlichen Gedanken, die mich wach hielten, sodass ich nie in der Lage war, mich auszuruhen", gestand sie im Interview mit The Sun. Daher habe sie professionelle Hilfe angenommen. "Es ist so wichtig, wenn man mit jemandem darüber sprechen kann", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis und Tochter Carmel im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis mit ihrer Tochter Carmel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Leona und Carmels Partnerlook? Die beiden sehen bezaubernd aus! Mir gefallen die Kleider nicht besonders gut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de