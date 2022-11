Partnerlook: Leona Lewis posiert mit ihrer Tochter Carmel

Das ist doch ganz die Mama! Leona Lewis (37) durfte im Juli dieses Jahres zum ersten Mal Mutter werden: Gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Jauch bekam sie die kleine Tochter Carmel Allegra. Bislang hielt sich die Sängerin mit Updates rundum ihr Mama-Dasein eher zurück und zeigte auch ihr kleines Wunder noch nicht wirklich. Nun begeisterte die X Factor-Gewinnerin ihre Fans: Leona teilte einen süßen Schnappschuss mit ihrem Baby!

Auf Instagram postete die frischgebackene Mama eine niedliche Bilderreihe. Darauf hält die Musikerin ihre Tochter auf dem Arm und gab ihr einige Küsse auf die Wange. "Meine kleine beste Freundin", schrieb Leona dazu. Die zwei waren sogar im Partnerlook gekleidet: Die 37-Jährige trug ein gemütliches, cremefarbenes Outfit, während Carmel ebenfalls einen gleichfarbigen Strampler trug.

Ihre Fans waren total begeistert von den süßen Bildern. Viele drückten ihre Freude unter dem Beitrag in Form von Herzchen-Emojis aus. "So wunderschön... beide!", kommentierte unter anderem auch eine Userin. "Was für schöne Mutter-Tochter-Momente", schrieb eine andere Followerin.

Getty Images Leona Lewis und ihr Partner Dennis Jauch im Februar 2020

Instagram / leonalewis Leona Lewis mit ihrer Tochter Carmel

Instagram / leonalewis Leona Lewis im September 2022

