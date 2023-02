Sechs Monate nach Geburt: Leona Lewis zeigt Carmels Gesicht

Leona Lewis (37) möchte ihre Tochter offenbar nicht mehr länger verstecken. Im August des vergangenen Jahres hatte die Sängerin voller Freude verkündet, dass sie Mama geworden ist. Ihre Tochter Carmel habe die "Bleeding Love"-Interpretin bereits zwei Wochen zuvor auf der Welt begrüßen dürfen. Auch wenn die Musikerin hin und wieder Fotos ihrer Tochter geteilt hat, konnten ihre Fans bisher keinen Blick auf deren Gesicht erhaschen – bis jetzt. Leona zeigte nun erstmals das Antlitz ihrer kleinen Tochter.

Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ließ sich die 37-Jährige für das Cover der aktuellen Ausgabe der arabischen Vogue ablichten. Während die gebürtige Britin zufrieden und zugleich auch stolz in die Linse blickte, strahlte die kleine Carmel mit einem breiten Grinsen im Gesicht Richtung Kamera. "Es ist eine der erfüllendsten und zugleich anspruchsvollsten Aufgaben im Leben", schwärmte Leona im Interview mit der Zeitschrift von ihrem neuen Dasein als Mama.

Weiter gab die Sängerin zu, dass dieses neue Kapitel in ihrem Leben manchmal auch beängstigend für sie sei. "Ich habe Respekt vor uns Frauen, vor all den Müttern da draußen – mich eingeschlossen", betonte die 37-Jährige zudem in dem Interview.

