Wow! Leona Lewis zeigt Hammer-Body zwei Monate nach Geburt

Leona Lewis (37) präsentiert stolz ihren schlanken Körper. Im Frühjahr gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Partner Dennis Jauch zum ersten Mal Eltern werden. Im Juli war es dann so weit: Die "Bleeding Love"-Interpretin brachte ihre kleine Tochter Carmel Allegra zur Welt. Nur zwei Monate nach der Geburt gewährte Leona ihren Fans nun einen Blick auf ihren After-Baby-Body.

Auf Instagram teilte die 37-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich: Auf diesen posiert sie in einem weißen Crop Top, einer weiten Jeans und einem pinken Blazer für die Kamera und lässt dabei einen Blick auf ihren Bauch erhaschen. "Diese Jeans ist mein bester Freund nach der Geburt. Ich stehe zu all den Veränderungen und bin stolz auf meinen Körper, weil er mein kleines Mädchen auf die Welt gebracht hat", kommentierte Leona ihre Figur.

Die Fans der "Better In Time"-Interpretin sind begeistert von ihrem Hammer-Body so kurz nach der Geburt. "Du siehst fabelhaft und so glücklich aus", schrieb ein Bewunderer in den Kommentaren. "Wow, du hast schon wieder dein altes Gewicht zurück", staunte ein weiterer Follower. Aber auch Leonas Partner Dennis ließ es sich nicht nehmen, seine Liebste zu loben: "Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Du bist so eine heiße Mama!"

Leona Lewis, Sängerin

Leona Lewis, September 2022

Leona Lewis und ihr Partner Dennis Jauch im Februar 2020

