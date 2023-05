Verdächtig: Geht da was zwischen Marvin Kleinen und Sandra?

Ist das Sandra Sicoras (31) Hand? Seit ihrer Trennung von Tommy Pedroni scheint die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ihr Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Erst kürzlich wurde die Brünette beim Turteln mit Jonathan Steinig (27) erwischt, stellte jedoch wenig später klar, dass sie noch immer ledig sei. Ein neues verdächtiges Foto lässt die Gerüchteküche nun wieder brodeln: Läuft etwas zwischen Sandra und Marvin Kleinen?

In seiner Instagram-Story teilte der Bruder vom TV-Casanova Calvin Kleinen (31) ein Video aus einem Auto. Dabei liegt eine Hand mit buntlackierten Fingernägeln und einem Tattoo auf seinem Bein. Vielen entging dabei nicht, dass Sandra nicht nur denselben Nagellack getragen, sondern auch auf der gleichen Party wie Marvin gefeiert hatte. Es scheint so, als hätten sie den Club gemeinsam verlassen. Bisher hat sich jedoch keiner der beiden zu dem verdächtigen Clip geäußert.

Erst kürzlich wurde wild spekuliert, als die Schmusefotos von Sandra und Jona aufgetaucht waren. Innig hingen sich die beiden in den Armen und schienen den gemeinsamen Party-Abend mächtig zu genießen. Doch wenig später erklärte die Brünette in ihrer Instagram-Story: "Ganz klar, ganz einfach: Ich bin single. Ich kann tanzen, mit wem ich möchte und wie ich will."

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen via Instagram-Story

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

privat Sandra Sicora und Jonathan Steinig, 2023

