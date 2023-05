Schon länger: Lola Weippert bestätigt die Trennung von Eric

Lola Weippert (27) ist wieder Single! Die Temptation Island-Moderatorin ging einige Zeit mit dem Surfer Eric Plancon durchs Leben. Immer wieder teilte sie mit ihren Fans im Netz kleine Einblicke – doch war stets darauf bedacht, nicht zu viel von ihrem Liebesleben preiszugeben. Seit einiger Zeit ist es jedoch ruhig geworden und sie teilte nichts mehr. Jetzt gibt Lola auch zu, dass sie tatsächlich schon seit einiger Zeit Single ist.

Auf Instagram widmete sich die Influencerin einer Fragerunde ihrer Fans. Ein Follower wollte es dabei genau wissen: Ist Lola noch mit ihrem Freund zusammen? "Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein, ich habe mich vor einiger Zeit getrennt. Möchte dazu auch nichts weiter sagen, bitte respektiert das", erklärte sie daraufhin und hüllte sich in Schweigen.

Von dem nächsten Mann an ihrer Seite hat Lola jedenfalls einige Vorstellungen: Er sollte nicht in der Öffentlichkeit stehen. "Nein, ich will keinen Promi an meiner Seite! [...] Personen in der Öffentlichkeit sind leider oft krasse Narzissten, denken nur an sich, sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen und selten treu", teilte sie aus.

Instagram / ericpyd "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert und Eric Plancon in Südafrika

Instagram / lolaweippert "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert mit ihrem Freund Eric Plancon

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

