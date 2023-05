Lola Weippert will keinen Mann mehr aus Öffentlichkeit daten

Hat sie zu viele schlechte Erfahrungen gemacht? Im Grunde lebt die Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (27) ihr bestes Leben. Sie bereist die Welt, tanzt auf dem Coachella-Festival und genießt Sonnenuntergänge an den traumhaftesten Orten. Doch vor allem von Männern musste die Beauty im Netz immer wieder fiese Kommentare wegen ihrer Freizügigkeit einstecken. Jetzt verrät Lola, welchen Typ Mann sie auf keinen Fall mehr daten möchte!

Im Interview mit Bild gibt die Influencerin preis, wie sie sich das ideale Aufeinandertreffen mit ihrem Traummann vorstellt: "Ich wünsche mir immer, dass ich wie in so einem Film meinen Partner noch irgendwo kennenlerne, auf der Straße oder irgendwo ganz unkonventionell." Auf Dating-Plattformen wie Tinder und Co. habe die Blondine jedenfalls noch nie ihr Glück versucht. Der Grund: Lola ist laut eigenen Aussagen eine sehr romantische Person und würde es daher vorziehen, jemanden fernab von Social Media kennenzulernen.

Bislang ist sie mit dieser Strategie wohl gut gefahren. Zuletzt war Lola nämlich an den Surf-Profi Eric Plancon vergeben. In Südafrika lernte sie ihn kennen und lieben. Anfang des Jahres postete die TV-Bekanntheit zum Einjährigen eine Reihe gemeinsamer Fotos auf Instagram und schrieb unter anderem dazu, dass es das intensivste Jahr für sie gewesen sei. Seither ist es jedoch ziemlich still um das Pärchen geworden...

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

ActionPress Lola Weippert auf dem roten Teppich

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

