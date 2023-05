Täglich Dates? Matze Höhn genießt richtig sein Single-Leben

Es scheint ihm nach der Trennung gutzugehen! Der Realitystar Matze Höhn (27) war Anfang des Jahrs noch vergeben gewesen. Doch im März hatten er und seine mittlerweile Ex Michelle Simöl dann ihr Liebes-Aus bestätigt. Es habe gute Gründe dafür gegeben, betonte die Beauty bereits. Genauer gingen weder sie noch der Prominent getrennt-Star darauf ein. Jetzt ist der Münchner seit ein paar Monaten Single. Matze scheint dies auch sehr zu genießen!

Auf der Eröffnungsfeier von Anne Wünsches (31) Glitzer-Café sprach der Influencer mit Promiflash über sein Liebesleben. Matze scheint fleißig zu daten: "Ja, also nichts Festes, es gibt gerade keine Person oder keine Frau, wo ich jetzt sage, die lerne ich gerade intensiv kennen." Etwas Ernstes wurde aus seinen bisherigen Bekanntschaften also nicht, er scherzte aber: "Man weiß nie, was kommt, vielleicht treffe ich heute Abend hier in Berlin eine, die mich richtig beeindruckt."

Jedoch scheint Matze seinen jetzigen Beziehungsstatus auch erstmal ausleben zu wollen: "Grundsätzlich würde ich jetzt schon erstmal Single bleiben wollen. Ich genieße es auch", betonte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Außerdem verbringe er viel Zeit mit seinem Sohn. Gemeinsam mit seiner Ex Jenefer Riili zieht er den kleinen Milan groß.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle, Influencer

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de