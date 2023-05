Zotteliger Rockstar: Keanu Reeves begeistert bei Festival

Keanu Reeves (58) genießt seinen Auftritt auf der Bühne. Der Hollywoodstar ist eigentlich für seine Rollen in berühmten Blockbustern wie unter anderem der John Wick- oder der Matrix-Reihe bekannt. Gleichzeitig ist er aber auch Bassist in der Alternative-Rockband Dogstar. Diese startete ihre Karriere bereits in den 90ern. Und vor den Fans auf der Bühne zu stehen, scheint ihm immer noch Spaß zu machen: Keanu rockte nun seit langer Zeit mal wieder mit der Band bei einem Festivalauftritt.

Die Begeisterung für die Musik war Keanu und seinen beiden Bandkollegen bei ihrem Konzert auf dem BottleRock Napa Valley Festival anzusehen. Sie gaben bei ihrem Auftritt alles und schienen dabei richtig Spaß zu haben. Auf Instagram freute sich das Trio: "Toll, wieder auf der Bühne zu stehen. Was für einen fantastischen Tag wir hatten." Der 58-Jährige zeigte sich ganz dem Rockstar-Image getreu, mit zotteligen, schulterlangen Haaren und wildem Bart. Dazu entschied er sich aber für ein eher schlichtes Outfit.

Keanus Auftritt mit der Band dürfte aber nicht nur für die Fans ein besonderer gewesen sein, denn es war ein Comeback. Die Band hatte sich nämlich 2002 aufgelöst und erst in diesem Jahr wieder zusammengefunden. Der Kanadier hatte Billboard erklärt, dass die Musik trotz seiner Schauspielkarriere immer eine besondere Rolle gespielt habe: "Ich habe es vermisst, gemeinsam zu spielen, gemeinsam zu schreiben, gemeinsam aufzutreten."

Keanu Reeves auf dem BottleRock Musik Festival 2023

Keanu Reeves, Schauspieler

Keanu Reeves, Bret Domrose und Rob Mailhouse von der Band Dogstar

