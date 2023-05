Offiziell bestätigt: Die"John Wick"-Reihe geht noch weiter!

Filmfans aufgepasst! 2014 ist Keanu Reeves (58) das erste Mal in die Rolle des ehemaligen Auftragskillers John Wick im gleichnamigen Action-Thriller geschlüpft. Vor wenigen Wochen flimmerte bereits der vierte Teil des gefeierten Franchise über die Leinwände. Aber wie geht es jetzt damit weiter? Der Produzent von "John Wick" verrät nun, dass "John Wick 5" und ein Spin-off in Arbeit sind!

Das berichtet Total Film: "Offiziell ist, dass 'Ballerina', das erste Spin-off, nächstes Jahr rauskommt", erklärte der Chef der Lionsgate Motion Picture Group Joe Drake und fügte hinzu: "Wir sind in der Entwicklung von drei anderen [Filmen], darunter [John Wick 5] und eine Fernsehserie." Wann die Zuschauer den nächsten Film mit Keanu Reeves erwarten können, verrät er aber nicht. Allerdings gibt er preis, dass außerdem auch ein Videospiel im John-Wick-Universum in Planung sei.

Ob die kommenden Filme genauso erfolgreich werden wie "John Wick 4"? Der im März erschienene Streifen war der bisher erfolgreichste des Franchise. Laut Leonine Studios gingen allein in Deutschland 465.000 Menschen am Startwochenende in die Kinos. International spielte die Fortsetzung rund 127 Millionen Euro ein – weit mehr als die vorherigen Teile.

Getty Images Regisseur Chad Stahelski (links) und der Cast bei der Premiere von "John Wick 4" in New York, 2023

Getty Images Lance Reddick, Laurence Fishburne, Halle Berry, Keanu Reeves und Chad Stahelski im Mai 2019

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

